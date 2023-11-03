Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam Mardin'de kütüphanelerin açılışına katıldı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Mardin'in Dargeçit ve Midyat ilçelerinde kütüphane açılışları yaptı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Mardin'in Dargeçit ve Midyat ilçelerinde kütüphane açılışları yaptı.

Çam, Dargeçit ilçesinde "100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi" açılış töreninde, Türkiye'nin huzur ve barış ülkesi olduğunu söyledi.

Ecdattan alınan mirasın geleceğe taşınması ve gençler kanalıyla güçlenerek artırılması noktasında herkesin katkı vermesi gerektiğini kaydeden Çam, kütüphanenin ilim irfan yuvasının önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Çam, "Bizlerin bütün coğrafyaya hizmet etmek üzere üzerimizde veballer var. Evlatlarımızı düzgün, en güzel şekilde yetiştirmek ve dünyanın bütün yükünü kaldırmasına, kapasite sağlamasına katkı sağlamak üzere çaba sarf etmemiz lazım. Bugün burada yapılan bu kütüphane simgesel küçük bir çalışma değil, büyük bir felsefenin, büyük bir yaklaşımın bir parçası." ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Hasan Kurt ise kütüphanelerin olduğu yerlerde gençlerin, çocukların kitaplar okuyacağını, bilgileneceğini ve düşüneceğini aktararak, donanımlı ve ahlaklı bireyler olarak yetişeceklerini anlattı.

Kurt, şöyle konuştu:

"İçinde yaşadığımız 21. yüzyıl artık bilgi savaşı dönemidir. Bilgiye ulaşan, bilgiyi kullanan ve üreten toplumlar teknolojik, askeri, kültürel, ekonomik alanlarda söz sahibi olmakta, en büyük gücü elinde bulundurmaktadır. Şüphesiz bu asırda güçlü bir devlet olmanın yolu, gerçek anlamda bilgi toplumu olmaktan geçmektedir. Özlediğimiz ve hedeflediğimiz anlamda bilgi toplumunu meydana getirebilmenin yolu ise eğitime, bilime, okumaya ve araştırmaya dayanmaktadır."

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da Dargeçit'in AK Parti belediyeciliği ile tanıştıktan sonra çok farklı bir çehreye büründüğünü belirterek, bu yönde hizmet üretmeye devam edileceğini aktardı.

Dargeçit Belediye Başkanı Cüneyt Aksoy da kütüphanen ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan kütüphane gezilerek öğrencilere hediyeler verildi.

- Midyat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi de açıldı

Bakan Yardımcısı Çam, daha sonra Midyat ilçesine geçerek, burada Midyat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

Çam, açılışta, kütüphanenin nice Nobel Kimya ödülü sahibi Türk bilim insanı Aziz Sancar'ların yetişmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Programda, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de konuştu.

Çam ve beraberindekiler daha sonra açılışını yaptıkları kütüphaneyi gezdi, öğrencilere hediyeler verdi.