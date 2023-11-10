Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 11'tutuklandı

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde 17 adrese düzenlenen eş samanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait evlerdeki aramada, 3,05 gram esrar, 1,19 gram eroin, 45,88 gram metamfetamin, 10,36 gram skunk, 4 sentetik ecza tablet, 3 uyuşturucu hap, 1 kök hint keneviri, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 323 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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