Mardin'de çoban sertifikası olan besicilere ekipman çantası dağıtıldı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çoban sertifikası olan besicilere ekipman çantası desteği sunuldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çoban sertifikası olan besicilere ekipman çantası desteği sunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 90 hibeli "Sürü Elemanına Donanımlı Ekipman Çantası Projesi" hayata geçirildi.

Kızıltepe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü binası önünde yapılan törene, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Doğan, kurum çalışanları ve çiftçiler katıldı.

Proje kapsamında en az 100 küçükbaş hayvanı ve çoban sertifikası olan 51 çiftçiye içerisinde elektrikli kırkım makinesi, taşınabilir şarj cihazı, el freni, kuzu biberonu, şapka olan çanta, Kaymakam Abdullah Şahin ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Doğan tarafından dağıtıldı.

Projeden faydalanan Çiftçi Ali Başboğa, devlete teşvik edici projeleri için teşekkür etti.