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        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez iki hastaya açık kalp ameliyatı (baypas) yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:33 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:45
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        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı
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        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez iki hastaya açık kalp ameliyatı (baypas) yapıldı.

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde çiftçilik yapan 54 yaşındaki Nezir Oral ile Artuklu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Fikriye Karagöz artan göğüs ağrısı şikayeti ile farklı tarihlerde Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Gerekli anjiyografi ve tetkikler sonrasında Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zülkif Karahan ve ekibi tarafından "stabil angina/kararlı angina" tanısı konulan hastaların ameliyat edilmesine karar verildi.

        Hastalara "koordinatör hastane" İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları koordinatörlüğünde 7 kişilik uzman ekip ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorların da desteğiyle açık kalp ameliyatı yapıldı.

        Başarıyla geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan 2 hasta, normal servise alındı.

        - "Mardin'de ilk defa baypas ameliyatı gerçekleştirildi"

        İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, hastaların ameliyatının başarılı geçtiğini söyledi.

        Mardin'de ilk defa baypas ameliyatı gerçekleştirildiğini ifade eden Yavuz, "Bundan sonra da İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesindeki hocalarımızla bu ameliyatların devamını yapacağız. Mardin'de böyle önemli bir ameliyatı gerçekleştirmemizde büyük emeği olan Sayın Bakan'ımıza, Bakanlık merkez teşkilatımıza ve ameliyatı gerçekleştiren hekim arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Vatandaşlara kalp sağlığını korumaları çağrısında bulunan Yavuz, özelikle tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmalarını ve obeziteyi engellemek için fiziksek aktivitede bulunmalarını önerdi.

        Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatlarıyla Mardin'de yaklaşık 1 ay önce başladıkları hazırlıkları tamamlayarak açık kalp ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde artık düzenli açık kalp ameliyatı yapılmaya başlandığını belirten Koçoğulları, şu bilgileri verdi:

        "Bugün iki ameliyat yaptık. 54 yaşındaki hastada 3 damara, 74 yaşındaki hastada da 5 damara baypas yaptık. Ameliyatlar başarılı geçti. Bütün açık kalp ameliyatlarını yapacak bir noktadayız şu an. Bundan sonra her türlü kardiyolojik işlemlerin yapıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanemizde her türlü açık kalp ameliyatı rutin olarak yapılacaktır."

        Hastanede hekimlik yapan Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zülkif Karahan, bu tür hastaların sevkini yapmak istemediklerini belirterek, bugünden itibaren baypas yapılmaya başlandığını ifade ederek, hastaları buradan şifa ile taburcu etmek istediklerini kaydetti.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Tufan Okumuş, İstanbul'dan gelen ekiple ilk ameliyatı yaptıklarını belirterek, hastaların bundan sonraki süreçte sevk ihtiyacının azalacağını belirtti.

        Sağlığına kavuşan hastalardan Nezir Oral, Sağlık Bakanının talimatıyla İstanbul'dan gelen güçlü bir ekibin de desteğiyle ameliyatının yapıldığını anlatarak, "Burada bu ameliyatın yapılması çok önemli. Devletimize, Sağlık Bakanı'mıza bu hizmeti ayağımıza getirdiği için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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