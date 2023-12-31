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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de konuştu:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2024 yılında da yine şehirlerimizin, ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, cansiperane çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 19:35 Güncelleme: 31.12.2023 - 19:45
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de konuştu:
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2024 yılında da yine şehirlerimizin, ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, cansiperane çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

        Bakan Yerlikaya, Mardin'deki temasları kapsamında, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Valiliği ziyaret etti, Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü.

        Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, yılın son gününü Mardin'de geçirdiklerini söyledi.

        İlk olarak Nusaybin'de bulunan Dibek Jandarma Üs Bölgesinde görev yapan kahraman jandarmaya misafir olduklarını ifade eden Yerlikaya, ardından da kentteki esnafı ziyaret ettiklerini belirtti.

        Yerlikaya, Mardin'in çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu dile getirerek, yılın bu son gününde bile Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen misafirlerin kenti gezmesine tanık olduklarını, onlarla hasbihal ettiklerini söyledi.

        Mardin'in son yıllarda turizmle ilgili çok önemli bir mesafe katettiğini belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

        "Bunu gelen misafirlerimizle, buradaki turizmle ilgili sektör temsilcileriyle hasbihalimizde de gördük ve bundan fevkalade onur duyduk. Valimiz Mardin'imizle ilgili sunumunu yaptı. Milletvekillerimiz, teşkilatlarımız bütün arkadaşlarımızla beraber birazdan da yeni bir ziyaret yapacağız. Orada da şehrimizdeki jandarmamız, polisimiz her biriyle beraber akşam yemeğini birlikte yeme fırsatı bulacağız. Onlarla hemhal olacağız. Onların şahsında, jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz başta olmak üzere hep geldiğim günden beri bahsettiğim ve bundan da iftihar ettiğim İçişleri ailemizin yeni yılını tebrik etme fırsatı bulacağız."

        - "Güvenlik güçlerimizin her biri sizlerin huzuru, esenliği, güvenliği için görev başında"

        2023 yılını geride bıraktıklarını, yeni yılı karşılayacakları bu gece de tedbirler noktasında büyük bir hazırlık yaptıklarını dile getiren Yerlikaya, illerde valiler koordinasyonunda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birim amirlerinin büyük bir hassasiyet ve titizlikle suç işlenmesinin önlenmesi, suç var ise onları da süratle ayıklayıp adalete teslim edilmesi noktasında görevlerinin başında olduğunu aktardı.

        Göç İdaresi Başkanlığının da görevlerinin başında olduğunu ifade eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Uyumak yok, her birine başarılar diliyorum. Evimizde yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, İçişleri ailesi olarak güvenlik güçlerimizin her biri sizlerin huzuru, sizlerin esenliği, güvenliği için görev başında. Değerli arkadaşlar ben 7 aydan beri İçişleri Bakanınız olarak arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. 2024 yılında da yine şehirlerimizin, ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, cansiperane çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Mardin'den bütün vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları destek ve dualar için teşekkür ediyorum. 2024 yılının sağlık huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Sizleri sevgiyle saygıyla Mardin’den selamlıyorum."

        Bakan Yerlikaya, yeni yılda terörle mücadele kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin soru üzerine, bugün, Nusaybin ilçesi kırsalında düzenlenen "Kahramanlar-39" operasyonunda 1'i yeşil, 1'i gri kategoride aranan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurduklarını anımsattı.

        Yerlikaya, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri terör örgütlerinin her biriyle ilgili, hiçbir şekilde göz açtırmadan onlarla mücadelemize devam ediyoruz. Mardin'de son bir ayda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu azim ve kararlılıklarının daha da artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

        Bakan Yerlikaya'ya ziyaretinde, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş da eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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