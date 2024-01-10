Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de üniversite öğrencileri eğitime destek oluyor

        Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Derik ilçesindeki Demirli Işıklı ilkokulundaki öğrencilere kışlık giyim ve spor malzemesi desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:42 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de üniversite öğrencileri eğitime destek oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Derik ilçesindeki Demirli Işıklı ilkokulundaki öğrencilere kışlık giyim ve spor malzemesi desteğinde bulundu.

        Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2. sınıf öğrencileri, Öğretim Görevlisi Mehmet Veysi Bora koordinatörlüğünde, iş insanı Fatih Güner sponsorluğunda 100 öğrenciye mont, bot, bere ve atkı gibi kışlık ihtiyaç desteğinde bulundu. Aynı zamanda öğrenciler, spora teşvik amaçlı ve sporu tabana yayma sloganıyla da okula çeşitli spor malzemesi bağışladı.

        Öğretim Görevlisi Bora, yaptığı açıklamada, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında her sere 6-7 proje gerçekleştirdiklerini belirterek, kendilerine destek olanlara ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'a teşekkür etti.

        Öğrencilerin, akademik eğitiminin yanında sosyal hayata da hazırlanmasının üniversitelerin bir görevi olduğunu kaydeden Bora, "Üniversitemiz de üstlendiği misyonla şehre karşı görevini her alanda eksiksiz yerine getirme çabasında." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

        Benzer Haberler

        Mardin'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Mardin'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Mardin'de kar maskeli soyguncular, kuyumcuyu vurdu
        Mardin'de kar maskeli soyguncular, kuyumcuyu vurdu
        Memur-Sen Mardin İl Başkanı Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutl...
        Memur-Sen Mardin İl Başkanı Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutl...
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Özel güvenlik görevlisi, nöbet tuttuğu kulübede ölü bulundu
        Özel güvenlik görevlisi, nöbet tuttuğu kulübede ölü bulundu
        Artuklu ilçesinde asfalt serim çalışmaları tamamlandı
        Artuklu ilçesinde asfalt serim çalışmaları tamamlandı