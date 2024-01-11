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        Mardin'de kuyumcunun silahlı saldırıya uğradığı olaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:41 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:41
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        Mardin'de kuyumcunun silahlı saldırıya uğradığı olaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dün Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan Sezai Aslan'ın silahlı saldırı sonucu yaralandığı olaya ilişkin çalışma yürüttü.

        Çalışmada, olaya karışan şüphelilerin kaçmış olduğu otomobile takılı plakanın başka bir araca ait olduğu tespit edildi.

        Otomobilin geliş ve gidiş istikametlerinde yapılan araştırmada, araç belirlenerek 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay anında kullanılan 3 ruhsatsız tabanca, 3 plastik maske, 2 kar maskesi, 5 biber gazı, 5 cerrahi eldiven, 45 fişek ve olay anında aracın üzerinde takılı plaka ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan Sezai Aslan, dün iş yerine gelen maskeli kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı. Saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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