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        Mardin'de iki aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:17 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:17
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        Mardin'de iki aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, 9 kişi yaralandı.

        Kırsal Kuyular Mahallesi'nde Acar ve Çalışkan aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Abdullah, Abdulhalit, Suat, Vefa, Kenan ve Zerga Acar ile Ahmet, Abdulilah ve Behiye Çalışkan yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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