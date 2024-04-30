Mardin'de kaza yapan tankerdeki akaryakıt yola döküldü

Çarpma sonucu tankerdeki vana kırıldı ve depoda delik oluştu. Bunun ardından depodaki akaryakıt yola döküldü.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker, Mardin-Şırnak kara yolunda geri manevra yaparken tıra çarptı.

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