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        Mardin'de kaza yapan tankerdeki akaryakıt yola döküldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde tıra çarpan tankerdeki akaryakıt yola döküldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:29 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:29
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        Mardin'de kaza yapan tankerdeki akaryakıt yola döküldü
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde tıra çarpan tankerdeki akaryakıt yola döküldü.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker, Mardin-Şırnak kara yolunda geri manevra yaparken tıra çarptı.

        Çarpma sonucu tankerdeki vana kırıldı ve depoda delik oluştu. Bunun ardından depodaki akaryakıt yola döküldü.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Akaryakıtın alev alma ihtimaline karşı itfaiye ekiplerince önlem alındı.

        Ekipler, akaryakıt dökülen yolu tazyikli suyla yıkadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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