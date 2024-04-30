Mardin'de balkondan düşen 4 yaşındaki kız çocuğu öldü
Mardin'in Yeşilli ilçesinde 4 yaşındaki çocuk balkondan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Mardin'in Yeşilli ilçesinde 4 yaşındaki çocuk balkondan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Gül Mahallesi'nde evlerinin balkonunda oynayan Hilal Markoç, dengesini kaybederek 4'üncü kattan zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocuğun cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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