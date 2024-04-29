Mardin'de 7 metreden su kuyusuna düşen işçi, yaralandı

MARDİN'de temizlik şirketi işçisi, temizlemek istediği su kuyusuna 7 metre yüksekten düşerek yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki Ortadoğu Sitesi'nde yaşandı. İddiaya göre, site yönetiminin temizlemesi için anlaştığı temizlik şirketi işçisi Abdulhalık K. (24), su kuyusuna ait merdivenden inmek istedi. Bu sırada ayağı kayan işçi, 7 metre yüksekten kuyuya düşerek yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin halatlarla güvenlik önlemleri alarak indiği kuyudan çıkarılan yaralı işçi, ilk tedavisinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Abdulhalık K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.