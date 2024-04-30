4'üncü kattan düşen 4 yaşındaki Hilal, öldü

Olay, dün gece saatlerinde Yeşilli ilçesine bağlı Gül Mahallesi’nde meydana geldi. 4’üncü kattaki evlerinin balkon demirlerine çıkan Hilal Malkoç, dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hilal Malkoç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hilal Malkoç’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeşilli İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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