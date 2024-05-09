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        Mardin Valisi Akkoyun, Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir'i kabul etti

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, "Vakıf Haftası" dolayısıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:29
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        Mardin Valisi Akkoyun, Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir'i kabul etti
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, "Vakıf Haftası" dolayısıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, 6-12 Mayıs tarihlerinde kutlanan Vakıf Haftası dolayısıyla kendisini ziyaret eden Vakıflar Bölge Müdürü Demir ve beraberindekilerini makamında ağırladı.

        Demir, ziyarette Vali Akkoyun'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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