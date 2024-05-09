Mardin Valisi Akkoyun, Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir'i kabul etti
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, "Vakıf Haftası" dolayısıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, "Vakıf Haftası" dolayısıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.
Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, 6-12 Mayıs tarihlerinde kutlanan Vakıf Haftası dolayısıyla kendisini ziyaret eden Vakıflar Bölge Müdürü Demir ve beraberindekilerini makamında ağırladı.
Demir, ziyarette Vali Akkoyun'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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