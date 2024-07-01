Mardin'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarında görülen artış, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde ormanlarda ciddi hasar oluşturabilecek yangınların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

İl genelinde bütün ormanlık alanlarda, mangal, semaver ve benzeri ateş yakılarak piknik yapılması, bu alanlara dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılmasının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, Mardin sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara giriş ve çıkışların ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, ormanların çevresinde yer alan ve içinden geçen yollarda ve ormanların kenarında da mola vermenin, piknik yapmanın yasaklandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Ayrıca kara yolları güzergahında seyir halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek sigara, şişe, cam, çöp gibi malzemelerin atılması ve bu alanlara bırakılması da yasaklandı. Mardin sınırları içinde yer alan Sultan Köy Orman Bölge Parkı (konaklamasız) ve Kasımiye Millet Ormanı (konaklamasız) ziyaretçi girişlerine kapalı olup, buralarda piknik yapmak ve ateş yakmak da yasaktır. Derik ilçesindeki GAP Şelalesi Tabiat Parkı ise ateş kullanılarak piknik yapmamak şartıyla ziyaretçi girişlerine serbesttir. Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddeleri kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle tüm zamanlı olarak kontrollü ateş yakmak dahil, ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır."

Orman alanı civarındaki tesisler ve sanayi kuruluşlarının, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz olarak alacağı aktarılan açıklamada, enerji nakil hatlarının yapımı ve bakımı ile ilgili kuruluşların (Dicle Elektrik ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştireceği, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacağı duyuruldu. Açıklamada, bütün belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacağı, yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracağı belirtildi.