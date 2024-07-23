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        Mardin'de eşini bıçakla öldüren sanık hakim karşısına çıktı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 21:04 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:04
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        Mardin'de eşini bıçakla öldüren sanık hakim karşısına çıktı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şiyar E. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Maktul Vatfa E'nin annesi Vehbiye E, yakınları ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

        Sanık Şiyar E. savunmasında, uyuşturucu madde kullandığını, olayı hatırlamadığını ve pişman olduğunu ileri sürdü.

        Maktulün avukatı, Şiyar E'nin eşine karşı tasarlayarak ve canice bir hisle suç işlediğini savunarak, bu suçtan yargılanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Seher Acay, Vatfa E'nin saldırıdan 3 gün önce doğum yaptığını söyledi.

        Acay, "Vatfa E'nin 11'i tek başına ölümcül olacak derecede 17 yerinden bıçak darbesiyle katledildi. Kadın katliamları 'geliyorum' diyor ve biz buna sesiz ve duyarsız kalmamalıyız." dedi.

        İddianamede, tutuklu sanık Şiyar E. hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

        - Olay

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinin kırsal Oğuz Mahallesi'ndeki evlerinde 21 Ocak'ta Şiyar E, eşi Vatfa E'yi bıçakla ağır yaralamış, 112 Acil Sağlık Ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Vatfa E, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Şiyar E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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