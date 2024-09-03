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        L'Etape by Tour de France Serisi Türkiye etabının kupaları Mardin'de hazırlandı

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Türkiye'de ilk kez koşulacak dünyanın en büyük bisiklet yarışı organizasyonlarından L'Etape by Tour de France'nin kupaları Mardin'de hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:05 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:05
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        L'Etape by Tour de France Serisi Türkiye etabının kupaları Mardin'de hazırlandı
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        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Türkiye'de ilk kez koşulacak dünyanın en büyük bisiklet yarışı organizasyonlarından L'Etape by Tour de France'nin kupaları Mardin'de hazırlandı.

        Bisiklet sporunun en prestijli yarışlarından ve yüksek izleyici kitlesiyle en çok izlenen organizasyonlarından biri olan Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) amatör sporculara yönelik düzenlenen özel konsepti L'Etape by Tour de France Serisi'nin Türkiye etabı, 19-20 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

        En az 30 ülkeden binlerce sporcunun katılımının beklendiği L'Etape Türkiye by Tour de France, 106,8 kilometrelik "Uzun", 55,8 kilometrelik "Kısa" ve 6,7 kilometrelik "Aile ve Çocuk" parkurlarından oluşacak.

        Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak ve 50 milyondan fazla kişiye ulaşması beklenen bu önemli yarışta, Mardin, Vali Tuncay Akkoyun'un destekleriyle kültür partneri olarak yer aldı.

        Yarışmanın sonunda verilecek kupalar, Mardinli tasarımcı İbrahim Halil Eldem tarafından hazırlandı.

        Kupaların tamamı el işçiliği ile Mardin'deki bakır ustalarının ellerinde hayat buldu.

        - Yarışma 70 ülkede yayınlanacak

        Türkiye etabındaki yarışın kreatif direktörü olan tasarımcı Eldem, AA muhabirine, uluslararası düzeyde büyük bir bisiklet yarışının Türkiye'de yapılmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Yarışın bu yıl Türkiye'de ilk kez yapılacağını ve uluslararası bütün spor kanallarında yayınlanacağını kaydeden Eldem, yarışın 70 ülkede yayınlanacağını, 50 milyondan fazla etkileşim beklendiğini belirtti.

        Eldem, şunları anlattı:

        "Bu yarışın kreatif direktörü olarak seçildiğim zaman bir kupa talebi oldu benden. Günlerce düşündüm nasıl bir kupa olsun diye. Aklıma binlerce yıllık geleneklerimiz geldi. Elimdeki peçeteye bir eskiz çizdim, 14 bin yıllık Boncuklu Tarla'dan çıkan boncuklarda oluşan kolyeyi esas alarak. Kupamızın ilk eskizleri ortaya çıktı. Daha sonra arkeologlar ile görüşerek Mardin ile ilgili daha fazla teknik bilgi aldım. En sonunda kupanın şekline karar verdik hep birlikte. Sonra da çizdik."

        Bölge insanı olarak bu topraklara karşı sorumluluk taşıdıklarını dile getiren Eldem, bu kapsamda Mardin'in tarihini güzel bir şekilde tanıtmak istediklerini aktardı.

        "Kupalarımız Boncuklu Tarla'yı ve medeniyetin başladığı yer olan bereketli hilal Mezopotamya'yı simgeliyor. Kupamız önden bir hilali andırıyor. Üzerindeki her darbe, Boncuklu Tarla'da bulunan her bir boncuğu ve medeniyet adına atılan her bir adımı simgeliyor." ifadelerini kullanan Eldem, kupanın yandan buğday başağına benzediğini belirtti.

        Kupayı tasarlarken çok heyecanlandığını anlatan Eldem, kupanın Mardin'den güzel izler taşımasına çok sevindiğini anlattı.

        Eldem, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Kültür partneri olmak, kupayı tasarlamak için çok fazla şehir ve insan vardı. Valimiz Tuncay Akkoyun'un bu işe olan heyecanı ve destekleri ile Mardin'imiz diğer şehirlerin önünü geçerek, hatta bu yarışın yapıldığı yer olan İstanbul'un da kültürel manada önüne geçerek bu yarışın kültür partneri oldu."

        Yarışmanın 70 ülkede yayınlanacak olmasının ülkeye ve Mardin'e çok önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Eldem, Mardin'de hazırlanan 28 kupanın dereceye giren sporculara verileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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