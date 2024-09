L'Etape by Tour de France Serisi Türkiye etabının kupaları Mardin'de hazırlandı

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Türkiye'de ilk kez koşulacak dünyanın en büyük bisiklet yarışı organizasyonlarından L'Etape by Tour de France'nin kupaları Mardin'de hazırlandı.

Bisiklet sporunun en prestijli yarışlarından ve yüksek izleyici kitlesiyle en çok izlenen organizasyonlarından biri olan Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) amatör sporculara yönelik düzenlenen özel konsepti L'Etape by Tour de France Serisi'nin Türkiye etabı, 19-20 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

En az 30 ülkeden binlerce sporcunun katılımının beklendiği L'Etape Türkiye by Tour de France, 106,8 kilometrelik "Uzun", 55,8 kilometrelik "Kısa" ve 6,7 kilometrelik "Aile ve Çocuk" parkurlarından oluşacak.

Bölge insanı olarak bu topraklara karşı sorumluluk taşıdıklarını dile getiren Eldem, bu kapsamda Mardin'in tarihini güzel bir şekilde tanıtmak istediklerini aktardı.

"Kupalarımız Boncuklu Tarla'yı ve medeniyetin başladığı yer olan bereketli hilal Mezopotamya'yı simgeliyor. Kupamız önden bir hilali andırıyor. Üzerindeki her darbe, Boncuklu Tarla'da bulunan her bir boncuğu ve medeniyet adına atılan her bir adımı simgeliyor." ifadelerini kullanan Eldem, kupanın yandan buğday başağına benzediğini belirtti.