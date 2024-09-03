L'Etape by Tour de France Serisi Türkiye etabının kupaları Mardin'de hazırlandı

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Türkiye'de ilk kez koşulacak dünyanın en büyük bisiklet yarışı organizasyonlarından L'Etape by Tour de France'nin kupaları Mardin'de hazırlandı.

Bisiklet sporunun en prestijli yarışlarından ve yüksek izleyici kitlesiyle en çok izlenen organizasyonlarından biri olan Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) amatör sporculara yönelik düzenlenen özel konsepti L'Etape by Tour de France Serisi'nin Türkiye etabı, 19-20 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

En az 30 ülkeden binlerce sporcunun katılımının beklendiği L'Etape Türkiye by Tour de France, 106,8 kilometrelik "Uzun", 55,8 kilometrelik "Kısa" ve 6,7 kilometrelik "Aile ve Çocuk" parkurlarından oluşacak.

Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak ve 50 milyondan fazla kişiye ulaşması beklenen bu önemli yarışta, Mardin, Vali Tuncay Akkoyun'un destekleriyle kültür partneri olarak yer aldı. Yarışmanın sonunda verilecek kupalar, Mardinli tasarımcı İbrahim Halil Eldem tarafından hazırlandı. Kupaların tamamı el işçiliği ile Mardin'deki bakır ustalarının ellerinde hayat buldu. - Yarışma 70 ülkede yayınlanacak Türkiye etabındaki yarışın kreatif direktörü olan tasarımcı Eldem, AA muhabirine, uluslararası düzeyde büyük bir bisiklet yarışının Türkiye'de yapılmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yarışın bu yıl Türkiye'de ilk kez yapılacağını ve uluslararası bütün spor kanallarında yayınlanacağını kaydeden Eldem, yarışın 70 ülkede yayınlanacağını, 50 milyondan fazla etkileşim beklendiğini belirtti. Eldem, şunları anlattı: "Bu yarışın kreatif direktörü olarak seçildiğim zaman bir kupa talebi oldu benden. Günlerce düşündüm nasıl bir kupa olsun diye. Aklıma binlerce yıllık geleneklerimiz geldi. Elimdeki peçeteye bir eskiz çizdim, 14 bin yıllık Boncuklu Tarla'dan çıkan boncuklarda oluşan kolyeyi esas alarak. Kupamızın ilk eskizleri ortaya çıktı. Daha sonra arkeologlar ile görüşerek Mardin ile ilgili daha fazla teknik bilgi aldım. En sonunda kupanın şekline karar verdik hep birlikte. Sonra da çizdik."

Bölge insanı olarak bu topraklara karşı sorumluluk taşıdıklarını dile getiren Eldem, bu kapsamda Mardin'in tarihini güzel bir şekilde tanıtmak istediklerini aktardı. "Kupalarımız Boncuklu Tarla'yı ve medeniyetin başladığı yer olan bereketli hilal Mezopotamya'yı simgeliyor. Kupamız önden bir hilali andırıyor. Üzerindeki her darbe, Boncuklu Tarla'da bulunan her bir boncuğu ve medeniyet adına atılan her bir adımı simgeliyor." ifadelerini kullanan Eldem, kupanın yandan buğday başağına benzediğini belirtti.