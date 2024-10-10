Madde bağımlılarının ateşe verdiği geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde madde bağımlılarının ateşe verdiği geri dönüşüm tesisindeki yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde dün 22.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre; mahalledeki bir geri dönüşüm tesisine gelen uyuşturucu bağımlıları, tesisteki bazı eşyaları ateşe verdi. Yangın kısa sürede büyürken, madde bağımları kaçtı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 itfaiye aracı ve 18 personelin çalışması ile yaklaşık 4 saatte söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve hasar tespiti için inceleme başlatıldı.