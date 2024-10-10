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        Madde bağımlılarının ateşe verdiği geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde madde bağımlılarının ateşe verdiği geri dönüşüm tesisindeki yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:58 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:00
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        Madde bağımlılarının ateşe verdiği geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde madde bağımlılarının ateşe verdiği geri dönüşüm tesisindeki yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde dün 22.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre; mahalledeki bir geri dönüşüm tesisine gelen uyuşturucu bağımlıları, tesisteki bazı eşyaları ateşe verdi. Yangın kısa sürede büyürken, madde bağımları kaçtı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 itfaiye aracı ve 18 personelin çalışması ile yaklaşık 4 saatte söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve hasar tespiti için inceleme başlatıldı.

        'RAHAT UYUYAMIYORUZ'

        İş yeri sahibi Murat Çelik, madde bağımlılarından şikayetçi olduğunu belirterek, "Akşam evdeydim, bekçimiz beni arayarak yangını haber verdi. Mahallede bonzai kullananlar, iş yerindeki çekyatları ateşe vermişler. Artık bu madde bağımlılarından rahat uyuyamıyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Perişan olmuşuz, artık bıktık. Komşular da sağ olsun, hepsi gelmişler" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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