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        Mardin'de Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı eylül ayında 63 bin 757 yolcuya hizmet verdi

        Mardin'de Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 63 bin 757 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 22:27 Güncelleme: 09.10.2024 - 22:27
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        Mardin'de Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı eylül ayında 63 bin 757 yolcuya hizmet verdi
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        Mardin'de Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 63 bin 757 yolcuya hizmet verdi.

        Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında eylül ayında iç hat yolcu trafiği 63 bin 757 oldu.

        Geçen ay, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 386'ya, yük trafiği de toplam 625 tona ulaştı.

        Bu yılın ilk 9 ayında ise yolcu trafiği 577 bin 479, uçak trafiği 3 bin 522, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 5 bin 448 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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