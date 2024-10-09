Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin vatandaşları ağırladı

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, makamında vatandaşları ağırladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Hükümet Konağında vatandaşları ağırlayan Şahin, onların talep ve isteklerini dinledi.

İletilen konuların mümkün olduğu çerçevede çözüme kavuşturulması için yetkililere gerekli talimatları veren Şahin, ailelerin çocuklarıyla da yakından ilgilendi, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretlerde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaaddin Özel ve Yazı İşleri Müdür Vekili Vecdi Erkek de hazır bulundu.