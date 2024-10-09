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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin vatandaşları ağırladı

        Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, makamında vatandaşları ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:58 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:18
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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin vatandaşları ağırladı
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        Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, makamında vatandaşları ağırladı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Hükümet Konağında vatandaşları ağırlayan Şahin, onların talep ve isteklerini dinledi.

        İletilen konuların mümkün olduğu çerçevede çözüme kavuşturulması için yetkililere gerekli talimatları veren Şahin, ailelerin çocuklarıyla da yakından ilgilendi, onlara çeşitli hediyeler verdi.

        Ziyaretlerde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaaddin Özel ve Yazı İşleri Müdür Vekili Vecdi Erkek de hazır bulundu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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