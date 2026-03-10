Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, ekiplerce uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve 2 kesici delici alet ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendiren 3 bin 700 lira ve 90 avroya el konuldu.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
