        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 16:03
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, ekiplerce uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve 2 kesici delici alet ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendiren 3 bin 700 lira ve 90 avroya el konuldu.

        Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

