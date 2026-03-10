Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, 124 uyuşturucu hap ve 75 gram metamfetamin ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.