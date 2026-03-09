Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Mardin'de temaslarda bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Mardin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 19:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Mardin'de temaslarda bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Mardin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Tarıkdaroğlu, kentteki temasları kapsamında, beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ile Midyat ilçesine geçti.

        Kaymakam Mehmet Kaya ile Midyat Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden Tarıkdaroğlu, yetkililerden kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

        Tarıkdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, inşaatı devam eden "Mardin Çocuk Evleri Sitesi"nin son aşamaya geldiğini belirterek, gelecek ay içerisinde resmi olarak açılışını yapmayı planladıklarını söyledi.

        Saha ziyaretlerine önem verdiklerini ifade eden Tarıkdaroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği gibi masada çalışmak başkadır, sahada çalışmak başkadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın riyasetinde özellikle saha ziyaretlerine çok kıymet veriyoruz. Yerinde görmek, yerinde analiz etmek bize de çok şey katıyor." dedi.​​​​​​​

        2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Tarıkdaroğlu, bu kapsamda ailelere yönelik desteklerde bulunulduğunu hatırlattı. Tarıkdaroğlu, şöyle konuştu:

        "Başlattığımız evlilik kredisiyle alakalı Mardin özelinde 2 bin 528 başvuru yapıldı ve 2 bin 542 kişiye de eğitim verildi. Yine doğum yardımları 'Aile Yılı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle hayata geçmişti. Mardin'de bugün itibarıyla 16 bin 285 çocuk için 16 bin 2 annemize doğum yardımları da yapılmış durumda. Doğurganlık hızı anlamında malum Türkiye'de oran şu anda 1,48 seviyesinde ama Mardin'de bu hız 2,32'lerde. Mardin Türkiye ortalamasının üstünde ama hedefimiz bunun daha fazlası."

        Tarıkdaroğlu, daha sonra merkez Artuklu ilçesinde Sevgi Evinde kalan çocuklarla iftar yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
        ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        El freni faciasında kahreden detay!
        El freni faciasında kahreden detay!
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı

        Benzer Haberler

        Mazıdağı'nda otomobil takla attı: 5 yaralı
        Mazıdağı'nda otomobil takla attı: 5 yaralı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Mardin'de ziyaretle...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Mardin'de ziyaretle...
        Nusaybin'de polis memuru evinde ölü bulundu
        Nusaybin'de polis memuru evinde ölü bulundu
        Polis memuru yatağında ölü bulundu
        Polis memuru yatağında ölü bulundu
        Mardin'de cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
        Mardin'de cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
        Mardin'de cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı