Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Mardin'de ziyaretlerde bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Mardin'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 16:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Mardin'de ziyaretlerde bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Mardin'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Tarıkdaroğlu, beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ile Valiliği ziyaret etti.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tarıkdaroğlu, Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Tarıkdaroğlu, burada AK Parti İl Başkanı Uncu ve partililerle görüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Nusaybin'de polis memuru evinde ölü bulundu
        Nusaybin'de polis memuru evinde ölü bulundu
        Polis memuru yatağında ölü bulundu
        Polis memuru yatağında ölü bulundu
        Mardin'de cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
        Mardin'de cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
        Mardin'de cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı
        Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı
        Kaçak elektrik kullanımı elektrik sayaçlarını kullanılamaz hale getirdi Mar...
        Kaçak elektrik kullanımı elektrik sayaçlarını kullanılamaz hale getirdi Mar...