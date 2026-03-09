Canlı
        Mardin Haberleri

        Mardin'de cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 09.03.2026 - 13:40
        Atatürk Mahallesi'nde, dün akşam sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen cip ve hafif ticari araç çarpıştı.


        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı.

        Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

