Mardin'de cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



Atatürk Mahallesi'nde, dün akşam sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen cip ve hafif ticari araç çarpıştı.





İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı.



Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

