Mardin'de otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada 3 yayaya çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.G. (19), A.G. (35) ve H.Y. (71), ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

