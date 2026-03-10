Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 13:20
        Mardin'de otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı.


        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada 3 yayaya çarptı.


        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan H.G. (19), A.G. (35) ve H.Y. (71), ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

