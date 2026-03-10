Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Giriş: 10.03.2026 - 14:35
        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu Beyazsu İsale Hattı'nda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, su kesintisine neden olan arızanın giderilmesi için Beyazsu İsale Hattı'nda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        AK Parti Mardin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Uncu, merkez Artulu ile Kızıltepe ilçelerine içme suyu sağlayan Beyazsu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arızanın giderilmesi için yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Uncu, hatta meydana gelen arızanın giderilmesi için yaklaşık 100 metrelik çelik boru döşenmesine karar verildiğini belirtti.

        Çalışmaların Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri tarafından aralıksız şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Uncu, şunları kaydetti:


        "İnşallah iki gün içerisinde suyun yeniden verilmesi planlanmaktadır. Bu tür sorunların tekrar yaşanmaması için ikinci isale hattının bir an önce tamamlanması büyük önem taşımaktadır. Sorunun çözümü için tüm çalışmalar yapılmaktadır. Bizler de takipçisi oluyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

