Mardin'de otomobilin çarptığı biri bebek 3 kişi yaralandı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin çarptığı biri bebek 3 kişi yaralandı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin çarptığı biri bebek 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Celal D. (49), Sümeyye G. (27) ve 8 aylık Buğlem G'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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