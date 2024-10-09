Mardin'de otomobilin çarptığı biri bebek 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Celal D. (49), Sümeyye G. (27) ve 8 aylık Buğlem G'ye çarptı.

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