Bakan Işıkhan, "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali"nde konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirerek, çalışma hayatı hizmetlerimizi, istihdam teşvik politikalarımızı artırarak sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Işıkhan, Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali"nde yaptığı konuşmada, bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin hayırlı olmasını diledi.

Mardin'in baba ocağı olduğunu, böyle bir coğrafyanın evladı olmaktan gurur duyduğunu belirten Işıkhan, "Kadim kültürümüzü nesilden nesile aktaran, en nadide el sanatlarından, yöresel tatlara, medeniyetimizi ilmek ilmek işleyen zanaat örneklerinden konserlere kadar birçok etkinliğin 3 gün boyunca sergileneceği böyle bir festivalde hemşehrilerimle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yüzyıllarca Türk, Kürt, Arap, Süryani, Ezidi'nin huzurla bir arada yaşadığı Mardin, geçmişten bugüne birçok inanca, kültüre ve yaşam tarzına ev sahipliği yapmış, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin sembolü olmuş bir şehirdir." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirerek, çalışma hayatı hizmetlerimizi, istihdam teşvik politikalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Mardin'i, bünyesinde barındırdığı tüm unsurlarıyla birlikte hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız. Bu organizasyonlar vesilesiyle Midyat'tan yayılacak olan bu kardeşlik dalgasının, ülkemizin her bir köşesine ulaşmasını, hatta sınırları aşarak tüm insanlığa ilham vermesini diliyorum. Midyat, tarih ve medeniyetin kesiştiği bir nokta, bir kültür ve hoşgörü merkezi olarak her zaman göz kamaştırmıştır. Her adımında geçmişin izlerini taşıyan bu güzel ilçemiz, kadim medeniyetlerin izlerini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü bizlere sunmaktadır. Bu topraklarda Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve diğer dinlere ve dillere mensup insanlar, yüzyıllardır bir arada, barış ve kardeşlik içinde yaşamışlardır. Bugün de burada, aynı hoşgörü ve birlik ruhunu taşıyan bu festivalle, kültür ve sanatın birleştirici gücünü bir kez daha görüyoruz."