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        Midyat Belediye Başkanı Şahin, yeni mesire alanında incelemelerde bulundu

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yapımı süren yeni mesire alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:57 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:57
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        Midyat Belediye Başkanı Şahin, yeni mesire alanında incelemelerde bulundu
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        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yapımı süren yeni mesire alanında incelemelerde bulundu.

        Şahin, daha yeşil ve yaşanılabilir bir Midyat için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, yapımı süren mesire alanında yürüyüş yolları, piknik alanları, gölet, çadır kamp alanı, kır kahvesi, oturma alanları, spor kompleksi, alışveriş noktaları olacağını ifade etti.

        Vatandaşların aileleriyle birlikte doğa ile iç içe zaman geçirebilmesini sağlamak istediklerini anlatan Şahin, "Milli Savunma Bakanlığımızca belediyemize tahsisi yapılan Nusaybin yolu üzerindeki 47 dönüm alana sahip alanda yapılacak çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunduk. Ayrıca çalışan ailelerimizin çocuklarını güvenle bırakabileceği modern yeni kreşimizin yapım çalışmalarını da yerinde inceledik. Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın gönüllerince dinlenip eğleneceği yeni yaşam alanımız Midyatlı hemşehrilerimize hayırlı olsun." dedi.

        Şahin ve beraberindekiler daha sonra ilçede belediyenin yürüttüğü diğer çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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