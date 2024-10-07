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        İsrail'in Filistin'e saldırıları Şırnak ve Mardin'de protesto edildi

        İsrail'in Filistin'e saldırıları Mardin Artuklu Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi'nde protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 17:29 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:29
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        İsrail'in Filistin'e saldırıları Şırnak ve Mardin'de protesto edildi
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        İsrail'in Filistin'e saldırıları Mardin Artuklu Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi'nde protesto edildi.

        Mardin Artuklu Üniversitesi'nde (MAÜ) Filistin'e destek olmak ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için "Gazze Haftası Etkinlikleri" düzenlendi.

        Bu kapsamda MAÜ Edebiyat Fakültesi önünde Gazze Sokağı oluşturuldu.

        Akademisyenler, öğrenci toplulukları ve lise öğrencileri burada açtıkları stantlarda sergiledikleri resim, dijital içerik gibi çalışmalarla Filistin'in yaşadığı zorluklara ve insanlık dramına dikkati çekti.

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

        Rektör Özcoşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma dönüştüğünü söyledi.

        Saldırılara tepki amacıyla üniversitede "Gazze Sokağı" oluşturduklarını dile getiren Özcoşar, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimiz Gazze ile ilgili ortak bazı çalışmalar gerçekleştirdi. Öğrencilerimize ve hocalarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecek. Gazze odaklı sergiler yer alacak, belgesel ve sinema gösterimleri yapılacak, panel ve söyleşiler gerçekleştirilecek, müzik, resim, heykelle ilgili sanat gösterimleri yapılacak."

        - Şırnak

        Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında bir araya gelen öğrenciler de ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine slogan attı.

        Öğrenciler adına açıklama yapan Kenan Eren, İsrail'in bir yıldır okul, hastane ve sivil yerleşim yerlerinde saldırılarını sürdürdüğünü, masum sivilleri katlettiğini belirtti.

        Eren, "Bütün dünya Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyana kadar bizler bu davayı haykırmaya devam edeceğiz. Buradan Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde gerçekleştirilen eylemlere selam gönderiyoruz." dedi.

        Basın açıklamasına kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri de destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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