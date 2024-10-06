Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de Uluslararası MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı

        Mardin'in tarihi Dara Antik Kenti'nde Uluslararası Mardin MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 18:04 Güncelleme: 06.10.2024 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de Uluslararası MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in tarihi Dara Antik Kenti'nde Uluslararası Mardin MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

        Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) iş birliğinde "Pedallar Medeniyetlerin Beşiği Mardin'de" sloganıyla düzenlenen yarışa 120 sporcu katıldı.

        Yaklaşık 3 bin 800 metrelik zorlu ve engebeli parkurda, sporcular 10 farklı etapta yarıştı.

        Organizasyonda, uluslararası kategorilerden elit kadınlarda Sevim Gerçek, elit erkeklerde ise Ömer Cumhur Boyraz, kızlarda Ayça Erdoğan, erkeklerde Çınar Serdaroğlu birinci oldu.

        Ulusal kategorilerde ise 12 yaş altı kızlarda Elif Su Gülal, 12 yaş altı erkeklerde Tuna Yıldırım, 15 yaş altı kızlarda Eylül Karaselek, 15 yaş altı erkeklerde Metin Uğur, 17 yaş altı kızlarda Damla Eser, 17 yaş altı erkeklerde ise Muhammed Mustafa Sadık ilk sırada yer aldı.

        Dara Antik Kenti’nde düzenlenen ödül töreninde Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgün ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

        Birlik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini Dara Antik Kenti'nde düzenledikleri yarışmanın çok heyecanlı geçtiğini söyledi.

        Tarihin ve kültürün bir arada olduğu birçok güzel destinasyonda yarışmaları tamamladıklarını ifade eden Birlik, şunları kaydetti:

        "Çok zorlu bir etap vardı. 3 bin 800 metrelik parkurda 3 tur yapıldı. Ülkemizin hemen hemen her köşesinden sporcularımız burada mücadele etti. Yarışmalarımızı sorunsuz bir şekilde bitirdik. Gelen sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz Mardin'e, Dara Antik Kenti'ne hayran kaldı. Bu tür yarışmaların sayısının artmasını diliyorum. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Burada daha büyük organizasyonlar yapabilecek güçteyiz. Bize her zaman destek veren Bakanımıza ve destekçilerimize, katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum."

        Yarışmaya Kayseri'den katılan ve elit kadınlarda ikinci olan Melike Havva Yiğit ise tarihi yapıların içinde çok güzel bir ortamda yarışları tamamladıklarını belirtti.

        Yiğit, "Sezonun son yarışıydı. Sezonun kapanışında böyle güzel bir yerde olmak bizleri çok heyecanlandırdı. Çok mutlu olduk. Hayli yorucu bir parkurdu, üstelik çok teknikti. Buranın tarihi yapısı bizleri çok etkiledi." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Gaziantep'te 11'ler belli oldu!
        Gaziantep'te 11'ler belli oldu!
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Arda Güler rest çekti!
        Arda Güler rest çekti!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Benzer Haberler

        Pazarda değerinde satılmayan biberden salça ve pul biber yaptılar; şimdi tü...
        Pazarda değerinde satılmayan biberden salça ve pul biber yaptılar; şimdi tü...
        Mardin 1969 Spor - Erciyes 38 SK: 1-0
        Mardin 1969 Spor - Erciyes 38 SK: 1-0
        Mardin'de seyir halindeki tır yandı
        Mardin'de seyir halindeki tır yandı
        Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Midyat'ta PKK'lı teröristlerin katlettiği 8'i çocuk, 26 kişi anıldı
        Midyat'ta PKK'lı teröristlerin katlettiği 8'i çocuk, 26 kişi anıldı
        Midyat'ta "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği
        Midyat'ta "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği