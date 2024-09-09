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        Mardin'de 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 zanlı tutuklandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:22 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:22
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        Mardin'de 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 zanlı tutuklandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde 6 Eylül'de yaşanan silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Mardin'in kırsal Ortaköy Mahallesi'nde iki ailenin bazı fertleri arasında 6 Eylül'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüşmüş, kavgada, Fethullah Ç, Ufuk Ç, Sekip Ç, Abdulhamit Ç, Maruf Ç, Ali Rıza Ç, Hamdullah Ç, Nurullah Ç, Melek Ç. ve Ahmet Ç. yaralanmıştı. Yaralılardan Fethullah Ç, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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