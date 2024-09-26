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        Dicle Elektrik'ten kaçak elektrik kontrolü yapan ekibine silahlı saldırı açıklaması

        Dicle Elektrik, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaçak elektrik kontrolü yapmaya çalışan 2 çalışanının uzun namlulu silahla saldırıya uğradığını, zanlının jandarma ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:20 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:20
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        Dicle Elektrik'ten kaçak elektrik kontrolü yapan ekibine silahlı saldırı açıklaması
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        Dicle Elektrik, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaçak elektrik kontrolü yapmaya çalışan 2 çalışanının uzun namlulu silahla saldırıya uğradığını, zanlının jandarma ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi.

        Şirketten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Arıklı Mahallesi'nde abonesiz trafo kullanıldığını tespit eden ekiplerinin bölgeye giderek inceleme başlattığı belirtildi.

        Ekiplerin çalışması sırasında abonesiz trafonun yakınındaki evde yaşadığı belirtilen İ.Ü'nün çalışanlara tepki gösterdiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Öfkeli şahsın evine doğru yönelmesiyle tedbir amaçlı araçlarına binen ekip, bölgeden ayrılmak için hareket etmeye başladı. Bu esnada İ.Ü. elinde uzun namlulu silahla evinden çıkarak ekiplere ateş açtı. Ekipler, hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaşarak olaydan yara almadan kurtuldu. Saldırının gerçekleştiği Arıklı Mahallesi'nde tespit edilen kaçak trafo, 160 kVA gücünde. Bu güçteki bir trafo 80 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek durumda."

        Olayın ardından ekiplerin İ.Ü. hakkında şikayette bulunduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin jandarma ekiplerince ruhsatsız silahı ile yakalandığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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