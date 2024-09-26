Dicle Elektrik'ten kaçak elektrik kontrolü yapan ekibine silahlı saldırı açıklaması

"Öfkeli şahsın evine doğru yönelmesiyle tedbir amaçlı araçlarına binen ekip, bölgeden ayrılmak için hareket etmeye başladı. Bu esnada İ.Ü. elinde uzun namlulu silahla evinden çıkarak ekiplere ateş açtı. Ekipler, hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaşarak olaydan yara almadan kurtuldu. Saldırının gerçekleştiği Arıklı Mahallesi'nde tespit edilen kaçak trafo, 160 kVA gücünde. Bu güçteki bir trafo 80 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek durumda."

Şirketten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Arıklı Mahallesi'nde abonesiz trafo kullanıldığını tespit eden ekiplerinin bölgeye giderek inceleme başlattığı belirtildi.

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