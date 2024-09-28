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        Mardin'de uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:59 Güncelleme: 28.09.2024 - 14:03
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        Mardin'de uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, 68 FB 344 plakalı otomobil, Kasımiye Medresesi mevkisinde uçuruma devrildi.

        Kazada, otomobilde bulunan V.İ. ile S.P. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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