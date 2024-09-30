Mardin'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinin kırsal Oğuz Mahallesi'ndeki evlerinde 21 Ocak'ta Şiyar E, eşi Vatfa E'yi bıçakla ağır yaralamış, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Vatfa E, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Mahkemenin bugün kararı açıkladığını dile getiren Acay, "Herhangi bir indirim uygulanmadı. Bunun için buruk bir sevinç duyabiliyoruz." dedi.

Acay, Vatfa E'nin saldırıdan 3 gün önce doğum yaptığını ifade ederek, 11'i tek başına ölümcül olacak derecede 17 yerinden bıçak darbesiyle katledildiğini belirtti.

Öldürülen kadının yakınları ve Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Seher Acay, adliye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Maktulün yakınları da şikayetçi olduklarını belirttikleri sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık Şiyar E. savunmasında, uyuşturucu madde kullandığını belirterek, bıçaklı saldırıyı bilinçli yapmadığını ileri sürüp, mahkemenin vereceği her cezaya razı olduğunu söyledi.

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