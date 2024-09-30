Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Mardin'in Artuklu ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:25 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Artuklu ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şiyar E, maktul Vatfa E'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Şiyar E. savunmasında, uyuşturucu madde kullandığını belirterek, bıçaklı saldırıyı bilinçli yapmadığını ileri sürüp, mahkemenin vereceği her cezaya razı olduğunu söyledi.

        Maktulün yakınları da şikayetçi olduklarını belirttikleri sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Hakim, cezada indirim uygulamadı.

        Öldürülen kadının yakınları ve Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Seher Acay, adliye binası önünde basın açıklaması yaptı.

        Acay, Vatfa E'nin saldırıdan 3 gün önce doğum yaptığını ifade ederek, 11'i tek başına ölümcül olacak derecede 17 yerinden bıçak darbesiyle katledildiğini belirtti.

        Mahkemenin bugün kararı açıkladığını dile getiren Acay, "Herhangi bir indirim uygulanmadı. Bunun için buruk bir sevinç duyabiliyoruz." dedi.

        - Olay

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinin kırsal Oğuz Mahallesi'ndeki evlerinde 21 Ocak'ta Şiyar E, eşi Vatfa E'yi bıçakla ağır yaralamış, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Vatfa E, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Şiyar E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekl...
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekl...
        Mardin'de baraj gölünde toplu balık ölümleri
        Mardin'de baraj gölünde toplu balık ölümleri
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı
        Mardin'de dizi çekimlerinin yapıldığı "Dereiçi Mahallesi"nde restorasyona b...
        Mardin'de dizi çekimlerinin yapıldığı "Dereiçi Mahallesi"nde restorasyona b...
        Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır, 11 yaralı
        Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır, 11 yaralı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı