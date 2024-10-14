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        AK Parti Mazıdağı ve Derik ilçe kongrelerini tamamladı

        AK Parti Mardin İl Başkanlığı, Mazıdağı ve Derik ilçe kongrelerini tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:47
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        AK Parti Mazıdağı ve Derik ilçe kongrelerini tamamladı
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        AK Parti Mardin İl Başkanlığı, Mazıdağı ve Derik ilçe kongrelerini tamamladı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Derik'teki kongre bir spor salonunda, Mazıdağı'ndaki kongere ise bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

        Kongrelerde konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana millet için durmadan çalıştığını söyledi.

        Kongre sevinçlerine ortak olan vatandaşlara teşekkür eden Uncu, şunları kaydetti:

        "Mazıdağı ve Derik ilçe kongrelerimizi Allah'ın izniyle alnımızın akıyla tamamladık. Güven tazeleyen başkanlarımı tebrik ediyor, yeni süreçte onlara başarılar diliyorum. Bölgemiz her zaman daha iyisini hak ediyor. Bu nedenle yenilenen kadrolarımızla her alanda durmadan çalışacağımıza emin olmanızı isterim. Her alanda devlet yatırımlarının sağlandığı ve halen devam ettiği, devlet destekli özel sektör girişimlerinin son derece önemli bir istihdam ve üretim kapasitesi oluşturduğu ilçelerimizin kalkınması adına ben ve ekibim tüm azmimizle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. İlçelerimizin daha da kalkınması için önümüze çıkan her yolu değerlendirerek proje ve istihdam kapılarını ardına kadar açacağız. Artık geleceğe daha emin adımlarla ilerleyerek durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz."

        Kongrede, mevcut başkanlardan Derik'te Süleyman Karahan, Mazıdağı'nda ise Mehmet Denli yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

        Kongrelere, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve İl Koordinatörü Orhan Karasayar da katıldı.

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