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        AK Parti Artuklu 4. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        Mardin'de AK Parti Artuklu 4. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Yavuz Geylani Çaltekin güven tazeledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 17:59 Güncelleme: 12.10.2024 - 18:14
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        AK Parti Artuklu 4. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
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        Mardin'de AK Parti Artuklu 4. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Yavuz Geylani Çaltekin güven tazeledi.

        Merkez Artuklu ilçesinde bir otelde düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Divan üyelerinin seçilmesinin ardından konuşan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Yapılan her bir kongrenin yeni bir kan değişimine ve yeni bir heyecana vesile olduğunu kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

        "AK Parti bugün de yarın da bu yeniliklerle hep dimdik ayakta kalacaktır. Partimizin en öneli özelliklerinden biri de değişimi, yenilenmeyi kendi içinde başarabiliyor olmasıdır. Dünyanın bölgemizim ve ülkemizin şartları, ihtiyaçları ve imkanları değiştikçe AK Parti de bunu uygun şekilde politikalarını geliştirmekte, kadrolarını yetiştirmektedir. AK Parti olarak vazifemizi hakka ve halka hizmet olarak görüyoruz. Bu ülkedeki aklı ve vicdan olan herkes şu iyi bilir ki; demokraside, ekonomide, ulaşımda, sağlıkta, sporda ve benzeri konularda cumhuriyet tarihinden bu yana bu güzel ülkeye en fazla katkıyı AK Parti sağlamıştır. Biz eser bırakan bir partinin neferleriyiz. 23 yıldır bunu ispat ettik."

        AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu da kongrenin ülkeye güç katmasını temenni etti.

        Miroğlu, İsrail'in Filistin'e saldırılarına değinerek, "Bir yıldır bütün dünya bir soykırıma tanık ediyor. Dünya buna sessiz. İnsan hakları mücadelesine sahip Avrupa kamuoyunun bir takım gösterileri tamam, bunlar çok kıymetli şeyler. Ama politikalarına bakıyoruz asla Gazze'nin yanında değil. Filistin meselesi bir toprak meselesidir ve dünyayı değiştirecek. " ifadelerini kullandı.

        AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ise mevcut kadrolarını konsolide ederek çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Artuklu yine AK Parti'nin sancağını dalgalandıran bir kale olacak. Yılmadan usanmadan hak ve adalet üzerine çalışarak yol yürüyeceğiz." dedi.

        Konuşmaların ardından tek listeyle girilen kongrede, Çaltekin AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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