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        Mardin'de "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Erkek Öğrenciler Türkiye Finali" yapıldı

        Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Erkek Öğrenciler Türkiye Finali" Mardin'de düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 14:20 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:59
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        Mardin'de "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Erkek Öğrenciler Türkiye Finali" yapıldı
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        Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Erkek Öğrenciler Türkiye Finali" Mardin'de düzenlendi.

        Merkez Artuklu ilçesindeki Mahmut Fevzi Yedikardeş Camisi'nde düzenlenen final yarışmasının açılışında, Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Emin Beliktay, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        İl Müftüsü Enver Türkmen, burada yaptığı konuşmada, çeşitli illerden gelen ve bölgelerinde birinci olan öğrencileri Mardin'de ağırladıklarını söyledi.

        Mardin'de yapılan yarışmada tüm öğrencileri temsili olarak birinci ilan ettiklerini ifade eden Türkmen, şöyle konuştu:

        "Her yarışmanın birincisi olur, ama bu yarışmaya katılan kardeşlerimizin hepsi birincidir, çünkü onlar Kuran'ın hizmetkarıdır. Kuran'ı okumak, anlamak ve ezberlemek için yarışıyorlar. Kuran'ı usulüne uygun olarak daha güzel okumak için birbirleriyle yarışacaklar. Biz şimdiden hepsini birinci ilan ediyoruz. Kuran'ın olduğu ve okunduğu ortam şifa ve rahmet kaynağıdır. Bizlere bu güzel günü yaşatan, erkekler finalini ilimize layık gören Diyanet İşleri Başkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu kardeşlerimize de başarılar diliyorum."

        Daha sonra yarışmaya katılan Bursa'dan Muhammed Fatih Karakaya, Bitlis'ten Musab İlci, Kütahya'dan Muhammed Berkay Kırçay, Samsun'dan Muhammed Ali Karmil, Burdur'dan Mert Demirkaya ve Ankara'dan Ahmed Hamza Kurt yarıştı.

        Yarışmada, birinci olan Muhammed Ali Karmil'e 2 tam, ikinci olan Muhammed Fatih Karakaya'a 1 tam, üçüncü olan Musab İlci'ye 1 yarım altın, diğer yarışmacılara ise çeyrek altın hediye edildi.

        Programa, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, ilçe müftüleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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