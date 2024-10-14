Derik'in coğrafi işaretli ve ödüllü zeytininde hasat başladı

MARDİN’in Derik ilçesinin sembolü olan, 15 bin dekarlık alanda yaklaşık 500 bin ağaçtan üretilen coğrafi işaret tescilli, uluslararası kalite yarışmalarından ödül alan, 10’dan fazla çeşidi bulunan zeytinin hasadına başlandı.

Mardin’de kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan üretilen, 2019’da İngiltere’de düzenlenen Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışması’nda altın, 2020’da Londra’da düzenlenen Uluslararası Kalite Yarışması’nda bronz, Japon Prize Uluslararası Yarışması'nda da gümüş ödül alan zeytinyağının, ham maddesi Derik zeytininin hasadı başladı. İlçenin sembolü haline gelen ve coğrafi işaret belgesi de alan Derik zeytininin halhali olmak üzere zoncik, güleki, kejik, mavi, gurseki, melebeli, ağliş, belloti, malkabazi gibi 10’u aşkın çeşidinden zeytinyağı üretiliyor. 15 bin dekar alanda 500 bin ağaçta üretilen ve geçen yıl 2 bin ton rekolte veren Derik zeytininin bu yıl bin 500 ton rekolte vermesi bekleniyor.

‘DÜNYADA KALİTE YAPMIŞ BİR ZEYTİNE SAHİBİZ’

Zeytin üreticisi Osman Dağ, Derik zeytininin daha iyi tanıtılmasını istediklerini belirterek, “Zeytin üreticisiyim. Zeytin çeşitlerimiz çoktur. Dünyada kalite yapmış bir zeytine sahibiz. Buna herkesin el atıp, el birliğiyle zeytinlerimizi dünyada daha da iyi tanıtılmasını istiyoruz. Sabahın erken saatlerinde zeytin toplamaya geliyoruz, akşam saat 5-6’ya kadar devam ediyoruz. Fiyatlarımız da düşüktür, işçilerimizin parasını bile zor çıkartıyoruz” dedi.

Fadıl Dağ ise sabah erken saatlerde zeytin toplamaya başladıklarını ifade ederek, “Akşama kadar topluyoruz. Sonra sattıklarımızı satıyoruz. Satmadıklarımızı kendimiz bidonlara koyup, tatlandırma haline getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.