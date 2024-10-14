Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonlarda yakalanan 13 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonlarda yakalanan 13 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, farklı suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 7-13 Ekim'de çalışma yapıldı.

        Düzenlenen operasyonlarda, aralarında "yağma" suçundan 13 yıl 9 ay ve "kaçakçılık" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 2 zanlının da bulunduğu 50 şüpheli yakalandı.

        Yakalananlardan 37'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 13'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı!
        Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"

        Benzer Haberler

        Derik'in coğrafi işaretli ve ödüllü zeytininde hasat başladı
        Derik'in coğrafi işaretli ve ödüllü zeytininde hasat başladı
        AK Parti Artuklu 4. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti Artuklu 4. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        Mardin'de "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Erkek Öğrenciler Türkiye F...
        Mardin'de "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Erkek Öğrenciler Türkiye F...
        Kazada ağır yaralanan kadın, 13 gün sonra öldü
        Kazada ağır yaralanan kadın, 13 gün sonra öldü
        Nusaybin'de terör örgütü PYD/YPG'nin şehit ettiği 12 kişi anıldı
        Nusaybin'de terör örgütü PYD/YPG'nin şehit ettiği 12 kişi anıldı
        Terör örgütü PYD/YPG'nin saldırısı sonucu Nusaybin'de şehit olan 12 kişi an...
        Terör örgütü PYD/YPG'nin saldırısı sonucu Nusaybin'de şehit olan 12 kişi an...