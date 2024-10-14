Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı

Düzenlenen operasyonlarda, aralarında "yağma" suçundan 13 yıl 9 ay ve "kaçakçılık" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 2 zanlının da bulunduğu 50 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, farklı suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 7-13 Ekim'de çalışma yapıldı.

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