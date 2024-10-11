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        Nusaybin'de terör örgütü PYD/YPG'nin şehit ettiği 12 kişi anıldı

        MARDİN'ninNusaybin ilçesinde 5 yıl önce terör örgütünü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin havanlı, roketli saldırısında şehit olan 12 kişi, düzenlenen programla anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:56 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:00
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        Nusaybin'de terör örgütü PYD/YPG'nin şehit ettiği 12 kişi anıldı
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        MARDİN'ninNusaybin ilçesinde 5 yıl önce terör örgütünü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin havanlı, roketli saldırısında şehit olan 12 kişi, düzenlenen programla anıldı.

        Nusaybin ilçesinde 5 yıl önce Barış Pınarı Harekatı sırasında PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinden atılan havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma programı düzenlendi. Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okutuldu, İlçe Müftüsü Hasan Yeşildağ tarafından şehitler için dua edildi. Anma programına Vali Tuncay Akkoyun, Milletvekili Faruk Kılıç, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, protokol üyeleri, siyasi partiler, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

        'EN GÜZEL CEVAP, BİRLİK BERABERLİKTİR'

        Törende konuşan Vali Akkoyun, "Devletimiz; dün olduğu gibi bugün de yarın da bu topraklarda terör başta olmak üzere huzursuzluk çıkarmak isteyen her kim olursa olsun mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor ve sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. Bu topraklarda huzurun devamı için sizlerin destekleriyle bizler kamu görevlileri ve devletimizin iradesi tam olarak burada sizlerin gayretleriyle bu huzur ortamının sağlanmasını ve devam etmesini inşallah bizler temin edeceğiz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün bu kadar büyük bir kalabalığın burada olması beni çok mutlu etti. Allah hepinizden razı olsun. Şehit ailelerimiz var, gazilerimiz var. Ama bunun yanında Nusaybin'den, Mardin'den ve Mardin'imizin dışından teşrif eden kardeşlerimiz var. Allah bu birlik beraberliğinizi daim eylesin. Bundan sonraki süreçte inşallah hep beraber kardeşlik hukukumuzu devam ettirmek için güçlendirmek için omuz omuza, gönül gönüle vermekten geri durmayalım. Bu topraklarda fitne çıkarmak isteyen, bölücülük yapmak isteyenlere vereceğimiz en güzel cevap da bu birlik beraberliktir. Allah hepinizden razı olsun. Tekraren rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimize bu programın hazırlanmasında da yine emeği geçen işçi kardeşlerimizden, kaymakamlığımıza kadar ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güvenlik kuvvetlerimiz görevlerinin başındadır. Onlara da görevlerinde başarılar diliyorum. Rabbim tüm güvenlik kuvvetlerimizi, polisimizi, askerimizi, güvenlik korucularımızı ve tüm güvenlik kuvvetlerimizi muhafaza eylesin. Muvaffak eylesin. Muzaffer eylesin inşallah. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

        'İNTİKAM PEŞİNDE DEĞİLİM'

        Saldırıda hayatını kaybedenlerden Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir, "İntikam peşinde değilim, olmayacağım. Ama ahdim olsun bu memleketinin bir tek evladının kanı dökülmemesi için canla başla mücadele edeceğim. Bugün, Dünya Kız Çocukları Günü. Bizler gencecik yaşımızla karalar bağlamaya mahkum ettiğiniz kızlarız. Bugün bu alanda gönlümdeki yasın ömür boyu devam edeceğini deklare ederken, başımdaki kara yazmaya veda ediyorum" diye konuştu. Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır da saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi. Program, ikramların ardından sona erdi.

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        Galeri

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