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        Mardin'de 5 kilo 190 gram esrar ele geçirildi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 kilo 190 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:36 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:36
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        Mardin'de 5 kilo 190 gram esrar ele geçirildi
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 kilo 190 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilçe girişinde şüpheli bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 5 kilo 190 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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