Mardin'de 5 kilo 190 gram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilçe girişinde şüpheli bir aracı durdurdu.

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