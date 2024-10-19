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        Mardin'de Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

        İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Mardin'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:22 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:41
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        Mardin'de Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Mardin'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Mardin Müftülüğü, Martin Artuklu Üniversitesi, Filistin Alimler Birliği ve Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde ikindi namazından sonra merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelenler, gıyabi cenaze namazı kıldı.

        İl Müftüsü Enver Türkmen'in kıldırdığı namazın ardından Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Duadan sonra katılımcılar tekbir getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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