Mardin'de Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

İl Müftüsü Enver Türkmen'in kıldırdığı namazın ardından Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Mardin Müftülüğü, Martin Artuklu Üniversitesi, Filistin Alimler Birliği ve Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde ikindi namazından sonra merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelenler, gıyabi cenaze namazı kıldı.

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