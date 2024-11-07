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        MAÜ ile Türkiye Beyazay Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile Türkiye Beyazay Derneği arasında "Engelsiz Üniversite" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:51 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:26
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        MAÜ ile Türkiye Beyazay Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile Türkiye Beyazay Derneği arasında "Engelsiz Üniversite" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Beyazay Derneği ile "Engelsiz Üniversite" kapsamında bedensel, duygusal, psikolojik ve zihinsel farklılıkları olan insanlara yönelik eğitim, araştırma, kariyer planlama, teknoloji, ürün, hizmet, altyapı geliştirme, farkındalık çalışmaları, faaliyetleri ve kampanyalarının yapılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

        Protokol imza törenine, Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Türkiye Beyazay Derneği yetkilileri katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcoşar, üniversitenin engelsiz üniversite olması kapsamında özel gereksinimli bireylerin sorunlarına çözümler sunmak, bilgi ve becerilerini artırmak ve MAÜ'nün duyarlı çalışmalar yürüterek özel öğrencilere yönelik imkanların geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolünün imzalandığını kaydetti.

        Özcoşar, şunları kaydetti:

        "Özel gereksinimli bireylerimize uygun bir eğitim ortamı sunma maksadıyla kampüsümüzü yeniden şekillendirdik. Protokol ile engelsiz kampüs çalışmalarımızı perçinlemiş olduk. Protokolümüz kapsamında üniversitemizde kurulacak öğrenci kulüpleri ve başka sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma faaliyetleri yapmaya başlayacağız. Ayrıca yurt içinde ve dışındaki kuruluşlara ortaklaşa proje müracaatında bulunmanın yanında bitirme tezi, yüksek lisans ve doktora tezini bu protokol amacıyla uyumlu yapan öğrencilere maddi ve manevi destek olmayı da hedefledik. Engelsiz kampüs çalışmalarımız kapsamında oluşturacağımız stüdyolarımızda işaret dili, sesli tasvir, detaylı altyazı, sesli kitap, eğitim materyalleri gibi çalışmalarımızla öğrencilerimizin her engeli aşmalarını sağlayarak eğitim fırsatlarını eşitlemeye yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

        Ayrıca, protokol çerçevesinde başvuran öğrencilere Türkiye Beyazay Derneği'nde staj yapma imkanı sunulacağı, dernek üyelerinin gönüllülük esasına dayanarak üniversitenin engelsiz öğrenci birimi faaliyetlerinde görev alabilecekleri ve her yıl kontenjan dahilinde üniversitenin engelli öğrencilerinin eğitim bursu alabilmeleri konusunda destek sağlanacağı bildirildi.

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