Midyat'ta kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

Turnuvanın final maçı Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü takımı arasında oynandı.

Midyat Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva, Midyat Kapalı Spor Salonu'nda 26 takımın katılımıyla düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.