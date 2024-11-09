Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat'ta kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

        Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 15:40 Güncelleme: 09.11.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

        Midyat Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva, Midyat Kapalı Spor Salonu'nda 26 takımın katılımıyla düzenlendi.

        Turnuvanın final maçı Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü takımı arasında oynandı.

        Müsabakada galip gelen Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi turnuvanın şampiyonu oldu.

        Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımların madalyaları verildi.

        Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, turnuvaya emek verenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Musk, Trump ve Zelenskiy görüşmesine katılmış
        Musk, Trump ve Zelenskiy görüşmesine katılmış
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks

        Benzer Haberler

        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        GÜNCELLEME - Mardin'de yoldaki lastiği kaldırmak isteyen sürücü otomobilin...
        GÜNCELLEME - Mardin'de yoldaki lastiği kaldırmak isteyen sürücü otomobilin...
        Mardin'de yoldaki lastiği kaldırmak isteyen sürücü otomobilin çarpması sonu...
        Mardin'de yoldaki lastiği kaldırmak isteyen sürücü otomobilin çarpması sonu...
        Mardin'de makarna üretim tesisinin temeli törenle atıldı
        Mardin'de makarna üretim tesisinin temeli törenle atıldı
        MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Mardin'de sanayicilerle bir araya geldi
        MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Mardin'de sanayicilerle bir araya geldi
        Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı