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        Mardin'de MARSU kış hazırlıklarını sürdürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kent genelindeki kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlik çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 17:17 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:17
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        Mardin'de MARSU kış hazırlıklarını sürdürüyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kent genelindeki kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlik çalışmalarına devam ediyor.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, Mardin genelinde cadde ve sokaklardaki muayene bacaları, yağmur giderleri, ızgaralar ile kanalizasyon hatlarında yağışlı havalarda su baskını ve tıkanma risklerini önlemek amacıyla temizlik ve onarım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

        MARSU ekipleri, çalışmalarda ızgara ve rögarlarda tıkanmalara neden olabilecek çöp, kumaş parçaları, taş, toprak, yaprak ve hafriyat gibi atıkları temizliyor. Ayrıca, çeşitli nedenlerle zarar gören ve ekonomik ömrünü tamamlayan rögar kapaklarını onarıyor.

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