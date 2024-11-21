AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç'tan, Irak temaslarına ilişkin açıklama

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 2 gün süren Irak'taki temaslara ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) heyetleriyle Irak'ın Bağdat ve Basra kentlerinde iki gün süren resmi temaslarına ilişkin açıklamada bulundu.

Toplantılar yapıldığını aktaran Kılıç, "Çok sayıda Türk firmasının yer aldığı özellikle yuvarlak masa toplantılarında iki ülke firmaları arasında yapılan görüşmeler ve bu görüşmelerdeki fikir uyumu umut verici oldu. Ülkemizde bulunan firmaların tecrübe ve kullandıkları ileri teknoloji Irak'ta yapılacak birçok projede kullanılmaya hazır olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Irak'ta yapımına devam edilen Kalkınma Yolu ve Fav Limanı projelerine Bakanlığımız büyük önem vermektedir. Bu projeler hem iki ülke arasındaki sıcak ilişkilerin hem de bölgesel ticaretin gelişimine büyük katkıları olacaktır. Irak'ın istikrara kavuşması halinde önemli bir potansiyel ülke haline geleceğini görmekteyiz. Bu konuda Irak'la ticari ilişkilerimizin daha da genişlemesi için iş adamlarımızın atacağı her adımı destekler nitelikteyiz. Altyapı ve modern binaların yapımına ilişkin iş adamlarımızın önemli yatırımları bulunmaktadır. İnşallah nisan ayında yapılan ticari anlaşmaların devreye girmesiyle ikili ticari ilişkiler konusunda yeni iş alanları oluşturulacaktır. Görüşmelerin ikinci ayağı Irak'ın önemli şehirlerinden birisi olan Basra'da gerçekleşti. Liman kent konumunda olan Basra'nın imarına ve istikralı bir şekilde gelişmesine büyük önem verildi. Basra'nın Fav Limanından başlayan Kalkınma Yolu Projesi, Irak ve bölge için tarihi bir proje niteliğindedir. Basra Türkiye'nin Körfez ile ilişkilerinde başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Türkiye ise Sayın Bakanımızın dediği gibi Irak'ın Avrupa'ya açılan penceresidir. Bu nedenle Basra'nın kalkınmasında Türkiye'nin büyük katkıları olacaktır. Irak'ta istikrar ve güven ortamı olduğu sürece yatırımlarımız artarak devam edecektir."