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        Mardin'de "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu toplantı yapıldı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında kış mevsiminde alınacak trafik tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:12 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:40
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        Mardin'de "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu toplantı yapıldı
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında kış mevsiminde alınacak trafik tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dara Toplantı Salonunda düzenlenen toplantı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun başkanlığında yapıldı.

        Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, Emniyet ve Jandarma Trafik birimlerince sunum yapıldı.

        Toplantıda, kış mevsimi süresince alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve planlanması, yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan gibi durumlarda yapılacak koordinasyon çalışmaları, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması çalışmalarının yapılması, 1 Aralık 2024 ile takip eden yılın 1 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenli uygulamaların sürdürülmesi, otoyollarda sorumluluk alanlarına göre otoyol jandarması ve polis birimleri arasında gerekli koordinasyonunun sağlanması konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

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        Galeri

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