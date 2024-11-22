Mardin'de "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu toplantı yapıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında kış mevsiminde alınacak trafik tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dara Toplantı Salonunda düzenlenen toplantı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, Emniyet ve Jandarma Trafik birimlerince sunum yapıldı.