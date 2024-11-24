Mardin ve İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, mermi, suçta kullanıldığı belirlenen çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tablet ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

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