Mardin Valisi Akkoyun'dan Öğretmenler Günü mesajı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akkoyun, mesajında, aydınlık yarınlarını gayretle ve özveriyle inşa eden, milli ve manevi değerlerine sadık nesillerin yetişmesinde emeği olan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladığını belirtti.

Öğretmenlerin akıl, kalp ve ruh bütünlüğü içerisinde, ilim ışığıyla yetiştirdiği her bir evladın "Türkiye Yüzyılı"nı inşa ederek geleceğe emin adımlarla ilerlemelerini sağladığını ifade eden Akkoyun, fedakarca çalışan tüm öğretmenlere teşekkürlerini iletti.